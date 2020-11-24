Fırsatçılara geçit yok

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için yürüttüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor. Belediyenin beyaz masa hattına gelen istek ve şikayet kayıtlarını da göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, pide fırınlarına yönelik denetim yaptı. Fırsatçılığa geçit vermemek için gramaj kontrolleri gerçekleştiren ekipler, iş yeri çalışma ruhsatını incelediği fırınlarda, hijyen denetimlerini de titizlikle yürüttü. Denetim sırasında maske ve mesafe uyarısı da yapan ekipler, kurallara uymayan bazı iş yerleri hakkında da idari işlem yaptı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Rutin olarak tüm iş yerlerinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunlara ek olarak pandemi dönemi geçirdiğimiz bu günlerde sirkülasyonun yoğun olduğu işyerleri ile gıda imalatı yapan iş yerlerinin denetimlerinde ekstradan daha hassas davranıyoruz. Gördüğümüz olumsuzluklar hakkında idari işlem başlatıyoruz. Halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak, denetimlerimiz artarak devam edecek” denildi.