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Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde fıstık tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Halfeti ilçe kırsalında meydana geldi. Tarlada bir anda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda fıstık ağacı yanarak kül oldu.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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