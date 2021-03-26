Fiyat tarifesi görünmeyen iş yerleri ceza alacak

İş yerine fiyat tarifesi asmayan esnafa ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da bazı kafe ve lokantalarda müşterilerden fazla ücret alındığı yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçen Zabıta Daire Başkanlığı, başta lokanta, restoran, kebapçı, kafe ve kıraathaneler olmak üzere yeme içme üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde fiyat tarifesi denetimi başlattı. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde esnafa kayıtlı oldukları oda başkanlığından fiyat tarifelerini alarak iş yerlerinde müşterilerin görebileceği yerlere asmaları ve masalarda bulundurmaları için süre verdi. Verilen süre sonunda iş yerinde görülebilecek yere fiyat tarifesi asmayan ve masalarda bulundurmayan işletmeciler hakkında yasal işlem yapacak. Fiyat tarifeleriyle ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay'ın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Atmaca, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak ile Kahveciler ve Çaycılar Odası Başkanı Murat Tuzlu katıldı.