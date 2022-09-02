Fotoğraf tutkunları kıyasıya yarışacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Şanlıurfa Fotoğraf Maratonu kayıtları başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen fotoğraf tutkunları maratonda kentin tarihi ören yerlerini fotoğraflayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu iş birliğiyle Şanlıurfa'da 1'inci Uluslararası Şanlıurfa Fotoğraf Maratonu düzenlenecek. İlk kez düzenlenecek olan etkinlik için fotoğraf sanatçıları kente gelmeye başladı.

En güzel fotoğraf karelerinin çekileceği Şanlıurfa'da düzenlenecek olan ödüllü yarışmada fotoğraf tutkunları tarihi ve turistik alanları yakından görme fırsatını bulacak.

Fotoğraf maratonunda birinciye altın madalya ile 15 bin TL, ikinciye gümüş madalya ile 10 bin TL, üçüncüye bronz madalya ile 7 bin 500 TL ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık ödülü 10 bin TL, dron özel ödülü 5 bin TL ve ayrıca yarışmada mansiyon ödülleri verilecek.

Fotoğraf sanatçıları için Kayıt tarihi 1 Eylül 2022 saat 09.00 başlayacak. En son fotoğraf teslim tarihi ise 4 Eylül 2022 saat 16.00'da sona erecek. Teslim alınan fotoğraflar 4 Eylül saat 18. 00'da Seçici kurul toplantısında değerlendirilecek.

Kente gelen fotoğraf tutkunları Balıklıgöl platosunda yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Enformansyon ofisinde kayıt yapmaya başladı.