Fotoğrafçılar sıra gecesinde buluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde fotoğrafçılar sıra gecesinde bir araya geldi.

İlçede faaliyet gösteren Nida Sanat Topluluğu ve Fırat Gezginler Kulübü üyeleri bir araya gelerek 2019 yılının değerlendirmesini yaptıktan sonra sıra gecesi eşliğinde eğlendiler. Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, “Nida Sanat Topluluğu ve kardeş topluluğumuz olan Fırat Gezginler Kulübü olarak bu akşam Siverek'in tarihi mekanlarından olan Cıncıklı hamamda bir araya geldik. Üyelerimiz ile beraber 2019 yılının değerlendirmesini yaptık. 2020 yılında yapacağımız çalışmalara değindik. Bizler topluluk olarak şehir şehir sokak sokak gezerek fotoğraf çekiyoruz. Özellikle Siverek ve çevre köylerde gezerek öncelikle şehrimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu uğurda başta emek harcayan tüm üyelerimize ve bizlere destek olan köy sakinlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkürü de bizlere bu tarihi mekanı sağlan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a, onursal üyemiz Cumali Karavar'a ve Siverek Belediyesi Sıra Gecesi ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Fırat Gezginler kulübü Başkanı Ferit Akçalı ise “Bizler iki kardeş topluluk olan Nida Sanat topluluğu ve Fırat Gezginler kulübü olarak şehrimizin güzelliklerini hem sportif, balıkçılık hemde fotoğraf anlamında tanıtmaya çalışıyoruz bugün de tüm üyelerimiz ile beraber burada 2019 yılın değerlendirmesini gerçekleştirdik. 2020 yılında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili üyelerimiz ile istişare ettik. Güzel etkinlikler yapacağımız bir yıl olacak” dedi.