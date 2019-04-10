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Freni boşalan kamyon 4 aracı önüne kattı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne kattıktan sonra devrildi.

Şanlıurfa'da freni boşaldığı iddia edilen kamyon başka bir kamyon ile 3 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni boşalan bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, seyir halindeki 63ET 924 plakalı başka bir kamyona arkadan çarptıktan sonra devrildi. Diğer kamyon da önündeki 3 aracı altına alarak refüje çıktı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlardaki yaralılar, itfaiyeci görevlileri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yola saçılan bulgur torbaları ekipler tarafından kaldırılırken, kazaya karışan araçlar ise çekicilere yüklenerek götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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