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Freni boşalan kamyon park halindeki aracı biçti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, yokuş aşağı giderek park halindeki başka bir aracı biçti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, yokuş aşağı giderek park halindeki başka bir aracı biçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. kamyonu park ettikten sonra eve gitti. Gece saatlerinde freni boşalan kamyon, geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 20 metre giden kamyon, park halindeki bir aracı da önüne katarak bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Duvar ile kamyon arasında kalan araç hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Kamyon ve araç ekiplerin çalışması sonucu kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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