Freni patlayan kamyon, araçları önüne katıp sürükledi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni patlayan kamyon, seyir halindeki bir tır ile kamyoneti önüne katarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Mustafa K.'nin kullandığı 63 AFS 314 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin patlaması sonucu Fırat Nehri üzerindeki Birecik Köprüsü girişinde Hışman Y.'nin kullandığı 41 AFY 665 plakalı tır ile Mehmet Ş.'nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonete çarptı. Önüne kattığı araçlarla birlikte yoldan çıkan kamyon park olarak kullanılan yeşil alana devrildi. Kazada Mustafa K., Hışman Y., yabancı uyruklu Hasan Bekir E. ve Mehmet Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.