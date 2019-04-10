İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Şanlıurfa’da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi.

Şanlıurfa'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.