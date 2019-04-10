Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

Şanlıurfa'da freninin patladığı iddia edilen kamyon çok sayıda aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'ndeki İpekyol Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre freni patlayan bulgur yüklü kamyon, seyir halindeki 5 aracı önüne kattıktan sonra devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.