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Fuhuş operasyonunda 15 tutuklama

Şanlıurfa ve Mersin’de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15’i tutuklandı.

Şanlıurfa ve Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 15'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Mersin'de fuhşa aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 'Fuhşa aracılık ve teşvik' ile 'fuhuş için yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan bir miktar paraya da el konuldu. Aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu şüphelilerden 20'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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