Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından

Şanlıurfa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının ardından takımların başantrenörleri ile oyuncular açıklama yaptı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Efe Güven, maçla ilgili söyleyeceği çok şey olduğunu fakat konuştuklarında ceza aldıklarını belirterek, ”Burada insanların hayatları var. Burada insanlar mücadele ediyorlar. Birazcık daha dikkatli insanları seçersek daha güzel müsabakalar olabilir diye düşünüyorum. Bir de maç içerisinde anlamadığım bir mola oldu. Bunun değerlendirmesini de basketbol camiasına bırakıyorum” dedi.

Maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Galatasaraylı oyuncu Şerife Alperi Onar ise, ”Gerçekten kazanmak için çok efor sarf ettiğimiz bir maç oldu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama çok boş atış kaçırdık ve bir türlü maçın içine giremedik. O yüzden çok üzgünüz. Bütün arkadaşlarımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, rakipleri karşısında sert savunmayla başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, ”Galatasaray'a karşı oynadığımız bütün maçlarda olduğu gibi maçın başında öne geçmemize rağmen 40 dakika maçı hiç bırakmadılar, sürekli geri gelmeye çalıştılar, her yolu denediler. Buna karşılık verimli oynamamız gerekiyordu. Bunu başardık. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle savunmamız çok kaliteliydi. İyi ve sert savunma yaptık. Geçtiğimiz hafta oynadığımız iki maçta ciddi savunma sıkıntıları yaşamıştık. Bunu düzeltmeyi başarmışız” diye konuştu.

Fenerbahçeli oyuncu Kelsey Plum de seyircinin desteğinin devam etmesini isteyerek, ”Her iki takımın da çok seyircisi vardı. Umarım bizi desteklemeye devam ederler. Türkiye Kupası çok kaliteli bir organizasyon gibi geçiyor. Galatasaray çok sert oynadı, etkili oynadı. Sert bir maç oldu. Çok fazla değişiklik yaptılar. Sürekli reaksiyon vermemiz gerekti. Takım halinde oynayıp birbirimize çok yardım ettik. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. İyi savunma yaptık. Bu konuda da birbirimize çok yardım ettik” sözlerini sarf etti.