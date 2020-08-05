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GAP Vadisi etap çalışmaları sürüyor

Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa’da yeşil alan ihtiyacını gidermek için kent merkezinde yer alan GAP Vadisi 4.

Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa'da yeşil alan ihtiyacını gidermek için kent merkezinde yer alan GAP Vadisi 4. etap çalışmalarında sona gelindi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyoner projeleri ile hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşan belediye, bölgenin yeşil alan ihtiyacına karşılayacak olan GAP Vadisi 4.Etap proje ile dinlenme alanları, kafeteryaların olacağı, 100 bin ağaç ve bitkinin dikildiği 85 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak. Yapım çalışmalarında sona gelinen GAP Vadisi 4. etap projesi ilerleyen günlerde açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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