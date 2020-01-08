İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gazeteciler fotoğraflarını sergiledi, Vali Erin de gazetecileri fotoğrafladı

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, çektikleri fotoğraflarla bir sergi açtı.

Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, çektikleri fotoğraflarla bir sergi açtı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de eline fotoğraf makinesini alıp gazetecilerin fotoğrafını çekti.


Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü öncesi Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği (ŞUÇGAD) öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda 2019 yılında çektikleri 56 fotoğrafla bir sergi oluşturdu. Sergiyi gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eline fotoğraf makinesini alıp gazetecilerin fotoğrafını çekti. Serginin açılışında konuşan Vali Erin, “Harran Ovası'ndan Şanlıufaspor'a, Halfeti'den Suruç'a, Viranşehir'den Ceylanpınar'a, Barış Pınarı Harekatı'ndan bütün her şeyin fotoğrafları gazeteciler tarafından sergilenmiş. Sergide emeğe geçen bütün gazetecilere teşekkür ederim. Türkiye'nin güven fotoğrafları sergilenmiştir” dedi.


Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak da sergiye katılım gösteren herkese teşekkür etti.


Sergiyi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yerel ve ulusal medya temsilcileri ve çok sayıda vatandaş gezdi.


Fotoğraf sergisi 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.