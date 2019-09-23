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Gazeteciler kozlarını paintball sahasında paylaştı

Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri kozlarını bu defa paintball sahasında paylaştı.

Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileri kozlarını bu defa paintball sahasında paylaştı.


Şanlıurfa'da görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri, haberlerin verdiği stresten kurtulmak için hafta sonu paintball sahasında bir araya geldi. Sahada çalışan gazeteciler, paintball oynayarak stres attı. Haberlerin verdiği stresten bir an olsun uzak kaldıklarını söyleyen gazeteciler, bur tür etkinlikleri belli aralıklarla yapacaklarını belirtti. Kıyasıya geçen mücadeleyi ise yeşil takım 3 - 1 kazandı.

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