Gaziantep'te Şanlıurfa rüzgarı esti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarındaki standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sıra gecesi ekibinin de yer aldığı fuarda vatandaşlara çiğköfte ikram edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı fuarda, Şanlıurfa standına yoğun ilgi gösterildi.

“Üretimi yaparak hizmete sunuyoruz”

Fuar alanını ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin stantlarını gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Belediyemize bağlı alanlarda kendi malzemelerimiz üreterek dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırdık. Daha önce daha fazla maliyetle aldığımız malzemeleri daha ucuz ve kaliteli bir şekilde kendimiz üretiyoruz. Bu üretimi teknolojinin bütün alanlarına yaymak için çalışıyoruz. Kendi çiçeğimizi üretiyoruz. Asfalt plentimizi kurarak kendi asfaltımızı üretiyoruz. Şanlıurfa ilk üretimi kendi içerisinde yaparak bir adım öne geçmiş oluyor. Ekibimiz var gücüyle çalışıyor. Marifet iltifata tabidir diyerek kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.