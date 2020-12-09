Gece bekçileri Suriye sınırında drone ile uyuşturucu avına çıktı

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bekçilerden oluşan tim, drone ile uyuşturucu avına çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri, drone ile uyuşturucu avına çıktı. Uyuşturucunun en fazla bulunduğu mezarlık ve metruk binalarda çalışma yapan ekipler, torbacı adı verilen sokak satıcılarına göz açtırmıyor. Drone kullanılarak her gece yapılan denetimlerde şüpheli görülen şahısların üst araması yapılarak GBT'si sorgulanıyor.

Uyuşturucunun yanı sıra hırsızlık olaylarına karşı da çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşın mal güvenliğini de korumak için sabaha kadar görev yapıyor. Yapılan uygulama ile uyuşturucu satışı ve kullanımında büyük oranda düşüş yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kentin değişik yerlerinde uyuşturucu ile mücadele etmeye devam ediyor.