Geleneksel haberciliğin yerini dijital gazetecilik aldı

Şanlıurfa'da bir lisenin gazetecilik bölümü öğrencileri, açtıkları sergi ile dijital gazeteciliğin geleneksel gazeteciliğin yerini nasıl aldığını fotoğraflarla sergiledi.

Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan gazetecilik bölümü öğrencileri, TUBİTAK 4006 projesi kapsamında geleneksel haberciliğin geçmişten günümüze nasıl bir değişime uğradığını tespit etmek için bir çalışma başlattı. Çalışmada geleneksel haberciliğin 2000'li yıllardan günümüze kadar nasıl bir değişime uğradığı ve dijital gazeteciliğin nasıl geleneksel gazeteciliğin önüne geçtiği fotoğraf sergisi ve verilerle belirlendi. Öğrenciler, matbaada basılan gazetenin ne kadar okuyucu tarafından alınarak okunduğu ve dijital ortamda aktif olarak hizmet veren internet gazeteciliğinin günlük tirajı konusunda 5 ay boyunca araştırma yaptı. Çalışma öğretmen ve 150 öğrencinin katılımı ile verilerle belgelendikten sonra okulda fotoğraflarla sergilendi. Çalışma ile gazeteci olmak isteyen öğrencilerin araştırma, geliştirme gibi konularda kendilerine olan özgüvenlerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

“Dijital gazetecilik gelenekseli öldürdü”

Şanlıurfa Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Dersi Öğretmeni Saynur Ural, "Yaklaşık 5 ay önce öğrencilerimizle birlikte TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında çalışmalara başladık. Bu günde bu projelerin sunumunu yapıyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin katkılarıyla kendi alanlarında çeşitli projelere imza attılar. Bizde gazetecilik alanı olarak 10 ve 11 gazetecilik alanında bir adet proje gerçekleştirdik. 10. sınıf gazetecilik öğrencilerimizle Şanlıurfamızın gazetelerinin takip edilme oranlarını araştırdık. Bu hem geleneksel gazeteciliği gerektiren basılı gazetelerle hem de internet gazeteciliği ve sosyal medya hesaplarından takip edilme oranlarını araştırdık. Öğrencilerimiz ulaşabildikleri kadar internet habercilik sitelerine ulaştılar. Bunların takipçi sayılarını belirlediler. Sonuç olarak şunu gördük ki Şanlıurfa halkı basılı gazeteciliği çok tercih etmiyor. Çünkü artık gazetecilik dijitalleşti. Geleneksel gazetecilik anlayışından daha çok dijital gazeteciliğe yöneliyoruz. Bunun bir sebebi teknolojinin ilerlemesi, bir taraftan da teknolojinin hayatımızda yer edinmesidir. İnsanlar artık haberi basılı gazeteden okumak yerine mobil uygulamaları gibi takip ederek internet sitelerinden takip ediyorlar. Bu durumda tabii basılı gazetelerin tiraj oranları da düşüyor” dedi.

Geçmişten günümüze gazetecilik serüveni

Gazetecilik bölümünde okuyan Elifnur Kazoğlu ise, “Bugün burada dijital geçmişten günümüze kadar gelen değişiklikleri ve projeleri anlatmak için buradayız. Buraya gelen öğrencilere geçmişten günümüze kadar gelen medyanın nasıl değişimler geçirdiğini anlatıyoruz. Mesela geçmişte gazetelere harfler teker teker yazılıyordu. Ama şimdi daha da kolaylaştı. Amacımıza kavuştuk. Geçmişten günümüze haberlerin nasıl yapıldığını işledik. Okulda 2 gazetecilik bölümü öğrencileri birlikte bu çalışmaları yaptık. Amacımız dijital medya ile geleneksel medyanın yaygınlığını tespit etmekti” ifadelerini kullandı.