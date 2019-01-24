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Gelinin altınları için damadı öldürdüler

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için eve giren hırsızlar, çıkan arbedede damadı öldürerek kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için eve giren hırsızlar, çıkan arbedede damadı öldürerek kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Yeni evlenen Engül çifti, 10 gün önce Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katına yerleşti. İddiaya göre, hırsızlar yeni evlenen çiftin altınlarını çalmak için önceden tespit ettikleri eve girdi. Gece geç saatlerde eve giren hırsızlar, damat Mehmet Engül (27) tarafından fark edilince arbede çıktı.



Damadı bıçakla öldürdüler


Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsız ya da hırsızlar iddiaya göre eve girdikleri sırada damat Engül tarafından fark edildi. Çıkan arbede sırasında hırsız ya da hırsızlar Engül'ü bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan damat Engül, ihbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alına Engül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Engül'ün cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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