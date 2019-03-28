Genç Başkan Bahattin Yıldız destek peşinde

Türkiye'nin en genç il başkanı olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, yerel seçim çalışmaları kapsamında destek arayışlarını sürdürüyor.

İl yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Yusuf Mert'i ziyaret edip sohbet ettiklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Yeni dönemde aday gösterilmeyen Eyyübiye belediye meclis üyemiz Yusuf Mert'i ziyaret ederek bir süre sohbet ettik. AK Parti bünyesinde dava adamı olanların kendi menfaatlerini değil, toplumu, memleketi düşüneceğini bildiğimiz için, küskünlük göstermeyip ilk günkü gibi adaylarımızla, milletvekillerimizle, bizlerle seçim çalışmalarına katıldığı için kendisine teşekkür ettik” dedi.

"Her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacak"

Yıldız, Büyükşehir Belediyesi başkan adayının seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiklerini de belirterek, "Daha sonra Şanlıurfa'mızın dört yerel kanalının canlı yayın programında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte, ak belediyecilik anlayışıyla önümüzdeki 5 yıl içinde Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza yapacağımız projelerimizi açıkladık. AK Parti kadrolarının belediyelerdeki başarılarının gerisinde, halka hizmeti Hakka hizmet bilen bir paradigma değişikliği vardır. Büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde kazanacağımız her başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır" diye konuştu.

"Okumanın yaşı yoktur"

Bahattin Yıldız 25 - 31 Mart tarihleri arasında 55. Kütüphane Haftasının kutlandığını belirterek, bu yıl ana tema Değişen Toplum Dönüşen Kütüphane olarak belirlenirken, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul Üniversitesinde gerçekleşecek resmi açılış töreninde Yılın Okurları ve Kütüphane Dostu ödülleri sahiplerini bulacak. İstanbul genelindeki halk kütüphanelerinden çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde en çok kitap okuyan üçer kişiye, sponsorluğunu Türkiye Yayıncılar Birliğinin üstlendiği kitap hediye çekleri verilecek. Ödüllerin yanı sıra 81 İlde Kitap Okuyoruz etkinliğinin 8.'si 27 Mart Çarşamba günü gerçekleşecekti. 81 ilde 12.30 ile 13.00 saatleri arasında çeşitli mekanlarda 30 dakika sessiz kitap okundu” diyerek okumanın yaşının olmadığı hatırlatmasında bulundu.