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Gençler Haliliye Belediyesi ile satranç öğreniyor

Haliliye Belediyesi, bünyesinde açılan satranç kursları ile gençler hem satranç öğreniyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençlerin yaz tatili boyunca kaliteli zaman geçirmesi amacıyla açılan kurslar eğitim vermeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde gençlere yönelik açılan kurslara katılan gençler özellikle yaz tatilinde boş zamanlarını burada değerlendiriyorlar. Toplamda 120 kursiyerin katıldığı kurslarda gençler satranç ile ilgili bilgileri hocalardan öğreniyor. Ortalama günde 2 saatte yakın ders alan kursiyer kursun ardından arkadaşları ile satranç oynuyorlar. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde açılan kursa geldiğini belirten kursiyer Esra Palalıoğlu, “Hocalarımız bize öğrenmemiz için yardımcı oluyor. Bizlere böyle imkanlar sunduğu için Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum” dedi.


Bir diğer kursiyer İsmail Çelik ise, “Okul olmadığı zaman buraya gelip satranç öğreniyorum. Öğrendiğimiz bilgiler ile diğer arkadaşlarımız ile satranç oynuyoruz. Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Devam etmekte olan kurslara Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde kayıt yaptırabilirler.

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