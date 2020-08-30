Gençler Haliliye ile geleceğe hazırlanıyor

Kayıtlarda pandemi koşulları göz önünde bulundurulurken, 7 Eylül'de başlayacak olan kursta salgından korunma tedbirlerinin başında gelen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kuralları en yüksek seviyede tutulacak.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan eğitime destek kursları ile gençler geleceğe hazırlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 -2021 eğitim ve öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT hazırlık kursu kayıtları başladı. Öğrenciler merkeze Covid-19 salgınından korunma kuralları çerçevesinde kabul edilip kayıtları alınıyor.

7 Eylül'de başlanacak olan dersler öncesi eğitim merkezinde hazırlıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan kurs eğitmenlerinden Abdulkadir Aksoy, “2020-2021 üniversite hazırlık kayıtlarımız başladı. Kayıtlarımız pandemi sürecine uygun şekilde alınıyor. Giriş yapan öğrenciler ilk olarak ateşleri ölçülüyor. Ondan sonra kayıt bölümünde sosyal mesafe uygun şekilde kayıtlarımızı alıyoruz. Sınıflarımız pandemiden önce kalabalıktı. Salgından dolayı sınıf sayılarımızı düşürdük. Öğrencilerin etkilenmemesi için gereken tüm önlemleri Haliliye Belediyesi olarak düzgün bir şekilde alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayıt için gelen öğrenciler ise Haliliye Belediyesi bünyesinde açılan hazırlık kursunun salgından korunma kuralları çerçevesinde yapıldığını belirterek, çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiler.