Gençlerden "Bir atkı da sen ör anne" projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu ile Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Bir Atkı Da Sen Ör Anne Projesi" kapsamında hazırlanan atkı ve bereler kardeş okula teslim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu tarafından yapılan etkinliğe, Komisyon Başkanı Ayşe Özçınar ve üyeler, Karaköprü ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi Müdiresi Zeynep Türkmen, okul öğretmenleri ve öğrencileri ile Eyubiyye İlçesinde bulunan Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Gurubu öğrencilerinin de destek verdiği proje çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Kadın Aile ve Eğitim Komisyonu Başkan Ayşe Özçınar, "Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak, projemiz çerçevesinde çocuklarımıza atkılarımızı verdik. Aslında biz sadece bir vesileyiz. Biz ilk başta 'bize kim destek verecek' dediğimizde Urfa'nın o kıymetli anneleri 'siz mumsanız biz sizin ateşiniziz' dediler. Allah razı olsun hepsinden. 100'e yakın atkımızı çocuklarımıza kazandırdık. Bize sponsor olan firma ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle birlikte olma dileğiyle" diye konuştu. Bilim İlk ve Orta Okul Müdürü Feridun Malay ise "Bu projede emeği geçen genç kardeşlerimize, Büyükşehir Gençlik Meclisine, okul müdürüne, öğretmen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimiz gençlerimizin geleceğini güzel inşa ediyorlar. Öğretmenleriyle beraber gelecekleri inşa eden gençlikler istiyoruz. Ne mutlu bu kardeşlerimiz bu tür projeyle bu tarz çalışmalarda bulunuyorlar. Rabbim bu işte emeği geçen tüm kardeşlerimize yardım etsin. Okulumuz adına çok mutlu olduk. Arkadaşlar çok güzel işler yapıyorlar. Rabbim güllerine güç katsın emeklerine emek katsın, teşekkür ediyorum" dedi.

Borsa İstanbul kız Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Dağ da "Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi olarak, kardeş okul projesi kapsamında öğrencilerimizle Bilim İlk ve Orta Okulunu ziyarette geldik. Büyükşehir Gençlik Meclisi beraber, öğrencilerimiz kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri öğrenci kardeşlerimize verdiler. Okul öğrencilerimizle kaynaştık, onlarla tanışma imkanı bulduk. Bu vesileyle emeği gecen herkese teşekkürlerimi arz ediyorum" diye konuştu.