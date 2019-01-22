Gençlerden Demirkol'a teşekkür

Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki hazırlık kursların katılan öğrenciler ile gece saat 24'e kadar açık olan kütüphanelerde ders çalışan gençler, kendilerine sağlanan ortamdan dolayı Belediye Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz hazırlık kurslarının verildiği ve gece saat 24'e kadar açık olan kütüphaneleri ile gençlere hizmet veren Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi, gençlerin geleceğine yön veriyor. Bugüne kadar üniversite hayali bulunan yüzlerce öğrenciyi hayallerine kavuşturan Eğitim ve Gençlik Merkezini, Başkan Fevzi Demirkol'da gece saatlerinde ziyaret etti. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen ders çalışan gençler ile bir araya gelen Başkan Demirkol, gençler ile sohbet edip, tecrübelerini aktardı. Gençler de, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Başkan Demirkol'a minnettar olduklarını ifade etti.

Ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak 2015 yılında Bahçelievler'de açmış olduğumuz Eğitim ve Gençlik Merkezindeki kütüphaneler ile sınıflardaki gençlerimizle bir araya geldik. 2015 yılından bu tarafa faaliyette olan bu gençlik merkezimizde, gece saat 12'ye kadar açık olan kütüphanelerimiz ve haftanın 7 günü hazırlık kursları verilmektedir. Bu hususta gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Demirkol, açıklamalarının ardından merkezden ayrıldı.