Gençlere moral ve motivasyon eğitimi

Halit Ertuğrul gençlerle bir araya geldi. Dr. Halit Ertuğrul, eğitime desteklerinden ötürü Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Eğitime ve gençliğe önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalar devam ediyor. Gençliğe yönelik faaliyetler artırılırken, kültür ve sosyal işler müdürlüğü düzenlediği eğitim seminerleriyle öğrencilere destek oluyor. Bu çerçevede “Başarıda Moral ve Motivasyon” konulu seminer ile Eğitimci Yazar Dr. Halit Ertuğrul, 11 farklı okulda gençlerle buluştu. Düzenlenen seminer ile Dr. Halit Ertuğrul, öğrencilere başarıya ulaşmanın yollarını anlattı. Öğrencilerin ve okul yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde Dr. Halit Ertuğrul, başarılı ve mutlu bir yaşamı, ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerine yaptığı sunumunu kendi hayat hikayesinden verdiği örneklerle pekiştirdi. Semineri ilgiyle dinleyen öğrenciler, program sonunda Dr. Halit Ertuğrul'a kitaplarını imzalattı. Merak ettikleri soruların da yanıtını alan gençler, düzenlenen seminer nedeniyle Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti. Eğitime verdiği destekten ötürü Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür eden Eğitimci Yazar Dr. Halit Ertuğrul ise, “Haliliye Belediyesinin ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eğitime desteğine bizzat şahit oldum. Çok teşekkür ediyorum, inşallah bir dahaki gelişimizle yine hasretle kucaklaşırız” ifadelerini kullandı.