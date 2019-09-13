Gençlere ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile gençleri hayallerine kavuşturuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençlerin eğitimine yönelik her türlü alanda çalışma yürütmeyi hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çeşitli sınavlara hazırlanan gençlere uygun ortamlar oluşturmaya devam ediyor.

Yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak olan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlardan, alanında uzman öğretmenler tarafından kurs faaliyetleri sürdürülüyor.

TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri verilecek.

Müdürlük tarafından oluşturulan programa göre 350 öğrenci açılan kurslarla üniversiteye hazırlanacak. Kurslarda, eğitimler hafta içi sabah saat 9.00'da başlayıp akşam saat 18.00'da sona ermesi planlanıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir önceki dönemde Haliliye Belediyesi'nin kursları ile üniversiteye hazırlanıp kazanan öğrenciler Başkan Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirilmişti.