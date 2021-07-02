Gençlerin ders çalışma yeri Karaköprü okuma evi oldu

Karaköprü Belediyesi'nin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlerin uğrak yeri haline geldi.

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evine gelen öğrenciler temiz ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulurken, bu hizmeti kendilerine sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler.

ALES, KPSS, TUS, YDS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen öğrenciler burada sessiz bir ortamda ders çalışırken, ücretsiz internet hizmetinden de faydalanarak ders videoları izleyebiliyorlar. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Karaköprü'de kütüphane ve gençlerin ders çalışma ortamı eksikliğini gidermek adına şu ana kadar 4 mahalleye okuma evleri kazandırdıklarını dile getirirken, geleceğin büyükleri olarak ülkeyi şekillendirecek olan gençlerin buralardan faydalanmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Baydilli, “Biz yerel yöneticiler olarak ilçemizi daha güzelleştirmek için çalışırken bir yandan da gençlerimizin eğitimine de katkı sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda her mahallemize okuma salonu kazandırma hedefimiz var. Esentepe, Seyrantepe, Doğukent ve Atakent mahallelerimizde faaliyete koyduğumuz okuma salonlarında gençlerimiz gelip ders çalışıyor ve sınavlara hazırlanıyor. İnşallah diğer mahallelerimizde de okuma evi kazandırmak için çalışmalarımız olacak. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum” dedi.

Karaköprü Belediyesi okuma evleri ve halk kütüphanesi 08.00 -17.00 saatleri arasında gençlere hizmet veriyor.