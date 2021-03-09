Gençlik için aktiviteler tek web sayfasında birleşti

4 ile Türkiye'nin en genç şehri konumunda olan Şanlıurfa'da günümüz teknolojisine uygun, yenilikçi çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 44 ayrı branşta kurs hizmetini tek çatı altında topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik ve inovasyon şube müdürlüğü tarafından geliştirilen, içerisinde Kültür-sanat, spor ve daha birçok aktiviteler tüm bunların yanında eğitici içeriklerin de yer aldığı www.engencsanliurfa.com web sayfası hizmete açıldı.

Hazırlanan projeyle gençlik spor, kadın ve aile, kültür ve sanat, akıllı şehir ve inovasyon alanlarında verilen tüm hizmetler tek bir sayfada buluşturuluyor. Böylece vatandaşlar www.engencsanliurfa.com web sayfası aracılığı ile ikamet ettiği mahalleye en yakın spor salonu, resim kursu, bilgisayar kursu, el sanatları, robotik kodlama ve daha birçok branşta kurs hizmetlerinden daha kolay bir şekilde hizmet almaları sağlanıyor. Sürekli değişen ve gelişen günümüz teknolojisinde her gün yeni bir gelişme olurken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak teknolojileri çocukların, gençlerin ve kadınların hizmetine dönük kullanmaya devam ediyor. Sayfada, robotik kodlama, online dershane, büyükşehir hackathon, perma kültür çiftliği, kültür sanat ve spor faaliyetlerine 70'in üzerinde merkezde hizmet veriliyor. Sayfa, içerik olarak çocukların gelişimini doğru yönlendirmek üzere eğitim amaçlı çizgi filmlerle birlikte E-Kültür, E-Kütüphane, E-Steam gibi içerikleri de barındırıyor.