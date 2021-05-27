Gençlik merkezlerinde eğitimler sürüyor

Merkezlerde farklı branşlardaki kurslara katılan gençler, sunulan imkanlardan dolayı Başkan Kuş'a teşekkür etti.

Gençlerin sportif, akademik ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesine bağlı gençlik merkezleri, gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine imkan sunuyor. 15 Temmuz ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Gençlik Merkezlerinde öğrencilere yönelik, bilgisayar, EBA, resim, Kuran-ı Kerim, YKS dersleri, halk oyunları kurslarında eğitimler veriliyor. Kurslara katılan ve sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini ama Eyyübiye Belediyesi'nin Gençlik Merkezlerindeki kurslar sayesinde sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten gençler, "Salgın nedeniyle eğitimden biraz geri kaldık ama EBA destek noktaları sayesinde eğitimlerimize buradan devam ediyoruz. Evlerimizde internet sorunu vardı. Çok şükür ki merkezlerimizde hem ders çalışıp hem de eksikliklerimizi gideriyoruz. Burada bizlere çeşitli alanlarda kurslar veriliyor. Verilen eğitimlerden memnunuz. Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.