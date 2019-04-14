Gençlik şöleni renkli gösterile sahne oldu

Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü münasebeti ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Kahramanlıktan Kurtuluşa Bir Destandır 11 Nisan 1920' etkinleri Gençlik Şöleni ile renkli gösterilere sahne oldu.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki alanda kurtulan Gençlik Şöleni, birçok spor faaliyetleri ev sahipliği yaparken çocukların aileleri ile güzel bir gün geçirmelerine olanak sağladı.

Alanda kurulan stantları gezerek gençlerle birlikte spor yapan Başkan Beyazgül, burada bir açıklamada bulundu. Çocuklarını hem fiziki hem de sportif gelişimi için ailelerin çocuklarını Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına gönderemeye davet eden Başkan Beyazgül, “Çocuklarımızın burada birçok fiziksel aktivite edinebilmesi için büyük bir şölen başlattık. Bu gün amacımızı hem eğlenmesi hem de sportif faaliyetlerde bulunmasını için çok önemli. Ben buradan ailelerimize seslenmek istiyorum ki çocuklarımız enerjik ve dinamiktir. Bu enerjilerini faydalı bir yerde kullanmaları gerektirir. Burada birçok standı gördüğüm zaman bunu gördüm Türkiye birincileri çıkarmış alanlarımız var ailelerimiz çocuklarını Büyükşehir Belediyemizin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün spor kurslarına yazdırarak kendi istedikleri bölümde kendilerini geliştirsinler. İnanıyoruz ki bu çocuklarımız yarının Dünya Şampiyonu olabilecek yetenektedirler” diye konuştu.