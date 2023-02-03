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Genel başkan yardımcısı belediyenin çalışmalarını takdir etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Uygur'un yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdiği belirtildi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Başkan Beyazgül, Genel Başkan Yardımcısı Uygur'a Şanlıurfa'nın simgeleri arasında yer alan Balıklıgöl'ün tablosunu hediye etti.

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