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Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı’nın korona virüs testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı'nın korona virüs testi pozitif çıktı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kırıkçı, korona virüse yakalandığını duyurdu. Kırıkçı paylaşımında, “Kıymetli dostlar, dün sabah saatlerinde hafif vücut kırgınlığım nedeniyle müracaat ettiğim sağlık kuruluşunda yapılan covit-19 testi pozitif çıkmıştır. Çekilen göğüs tomografisi temiz olup genel durumum çok şükür iyidir. Evde tedavim devam etmektedir. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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