Gezi teknelerine takip sistemi

Şanlıurfa'da iç sularda ulaşımın yaygınlaştırılması ve turların daha güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısında genellikle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren gezi teknelerini takip sistemiyle kontrol altında tutuyor. Takip sistemi ile kaza oranlarının düşürülmesi hedeflenirken yaşanabilecek bir kaza durumunda teknenin yerini belirlenecek ve teknelerin hız sınırlarını aşıp aşmadığı denetlenecek. Takip sistemi montajının tamamlanması ile birlikte tüm iç sularda çalışan gemi ve yüzer dubaları araç takip ve kamera sistemleriyle izlenebilir hale getirilerek güvenlik üst seviyeye çıkarılacak. Ayrıca denetimler sırasında yolcu teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün kontrolü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri de yapılıyor.