Gezici minibüsle köy çocuklarına kitap taşıyorlar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir okulda görev yapan iki öğretmen başlattıkları "okumak yolda olmaktır projesi" kapsamında kütüphane olarak tasarladıkları minibüsle köy köy gezerek çocukları kitap, zeka oyunları ve sanat atölyeleriyle buluşturuyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi'ndeki Hülya Ağan İlkokulunda görevli olan Abdülkadir Korkmaz ile Nusrettin Biçer öğretmenler öğrencilerin okuma alışkanlığının gelişmesi için okulda okuma saatleri ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Gezici kütüphane ile kentteki öğrencilerle köydeki öğrencilerin aynı olanakları yararlanması hedefleniyor. Projenin amacı, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, geliştirmek ve yaşam boyu eğitime katkıda bulunmak için “Okumak yolda olmaktır' sloganıyla hayata geçirildi.

Projenin açılışını öğrencilerle birlikte gezici kütüphanede kitap okuyarak yapan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Suruç Mili Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir, Hülya Agan ilköğretim Okulu idari yönetimi projenin açılışını gerçekleştirdi.

Proje ile ilgili konuşan Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, “Okumak yolda olmaktır projesi" Türkiye'de yapılan ilk projedir. Öğrencilerimiz bu projeyle çok güzel şeyler yapacaklar. Şanlıurfa'nın diğer ilçelerde bu projeye talip olmuşlar. Gezici kütüphanemiz köy köy dolaşacak, çocuklarımıza kitap alışkanlığı kazandıracak. Çocuklar bu projeyle farklı etkinliklerle de buluşacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Projeye destek veren Ağan İlkokul Müdürü Hüseyin Toy da, "Okumak yolda olmaktır projesi"nde destek sunan herkese teşekkür etti.