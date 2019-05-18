Gezici sanat tırı Veysel Karani'de

Haliliye Belediyesi Gezici Kültür Sanat Tır'ı, Ramazan Ayı etkinlikleri dolayısıyla Veysel Karani Mahallesinde, Grup Mevlana'yı mahalleliler ile buluşturdu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Ramazan Haliliye'de bir başka yaşanır” anlayışı ile çalışmalar yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan Ayının 12'nci gecesinde de, Veysel Karani Mahallesinde etkinlik düzenledi. Haliliye Belediyesi Gezisi Kültür Sanat Tır'ının kurulduğu Şehit Mustafa Direkli Parkında, Grup Mevlana İlahi Konseri, mahalleliler ile buluşturuldu. Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, Meclis Üyesi Ahmet Çellik ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu'nun da katıldığı ilahi konseri, mahalle sakinlerinin beğenisini topladı. Yaklaşık 1 saat süren ilahi konserinde, vatandaşlar da Grup Mevlana'nın okuduğu ilahilere eşlik etti.

Program sonunda Başkanvekili Aslan, Grup Mevlana'ya hediye takdiminde bulundu.