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Girdikleri evdeki altın kaplama muslukları çaldılar

Şanlıurfa’da iki hırsız girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da iki hırsız girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Ev sahibinin evde olmadığı saatlerde eve giren hırsızlar, altın kaplamalı 11 musluğu çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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