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Göbeklitepe başkanlık halı saha kupası sahibini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 18-34 yaş Göbeklitepe Başkanlık Halı Saha Turnuvası sona erdi.

Turnuvada Ovabeylispor şampiyon olarak kupanın sahibi oldu.


Kentte genç sporculara büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 18 -34 yaş Göbeklitepe Başkanlık Halı Saha Turnuvası sona erdi. 68 takım, 680 sporcunun katıldığı turnuva eleme usulu ile yapıldı. 68 takımın katıldığı ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın final karşılaşması yapıldı. Final karşılaşmada Ovabeylispor şampiyon olurken, 2. Mih Sumurgücü takımı ve 3'üncü SSK City oldu. Karşılaşma sonunda dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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