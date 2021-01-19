İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göbeklitepe beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.


UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Şanlıurfa merkezinin yüksek bölgeleri dışında Siverek, Halfeti ve Viranşehir ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen tarihi ören yeri görsel şölen sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.