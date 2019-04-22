Göbeklitepe etkinlikleri turizm sergisiyle son buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe ören yerinde süren etkinlerde kursiyerler ve Harran Üniversitesi öğrencileri tarafından canlı performans ile yapılan el işi ürünler, büyükşehir sergi salonunda halkın beğenisine sunuldu. Serginin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kaytan, “Önceki gün Göbeklitepe'de başlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm etkinliklerinde yapılan el işi ürünler bugün burada sergileniyor. Bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Yıllar önce Büyükşehir Belediyesinin kursiyerleri şu anda öğretmen olarak önceki gün Göbeklitepe'nin merkezinde yapmış oldukları resimler halkımıza sunuldu. Tüm kursiyerlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ise “2019 Göbeklitepe yılı münasebeti ile Büyükşehir Belediyemizin Sanat sokağında, Kadın Destek ve Gençlik Merkezlerinde kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler burada sergileniyor. Bu gün buradaki en önemli nokta Göbeklitepe figürüdür. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.