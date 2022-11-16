Göbeklitepe Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe adına ilk kez düzenlenen kısa metrajlı film festivaline 46 ülkeden 420 film başvurusu yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen film festivalinin galası Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde yapıldı. 20 filmin beyazperdeye yansıtıldığı Uluslararası Göbeklitepe film festivalinde 8 film ödüle layık görüldü. Ulusal düzeyde en iyi film kategorisinde “Göl Kenarı” filmi ile Yönetmen: Aziz Alaca, ‘'Babamın Öldüğü Gün'' filmi ile en iyi yönetmen ödülü Emre Sefer, En iyi senaryo ödülü ‘'Brigitte Bardot (Bricit Bardot)'' Yönetmen Çağıl Bocut ve Klaus Schmidt Seyirci Özel Ödülü ‘'Beni Kırmızıya Boyadın Gittin'' filmi ile Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan ödüle layık görüldü. Uluslararası düzeyde en iyi film ödülü “EMERGENCY” ile Yönetmen: Maryam Esmıkhanı, en iyi yönetmen ödülü ‘'MARKO'' ile yönetmen: Marko Santic, en iyi senaryo ödülü “QUARANTİNE” filmi ile Yönetmen Majid Mirhashemi, Klaus Schmidt seyirci özel ödülü “LEFT HANDED” filmi ile Yönetmen Nasrın Mohammadpour ödüle layık görüldü. Göbeklitepe Film Festivalinde En iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dalında 8 ödül birden sahiplerine verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanveekili Ahmet Kaytan, film festivali organizasyonun Şanlıurfa'nın tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirterek organizasyonda emekleri geçenlere teşekkür etti.

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali Direktörü Mustafa Denizdoğan, 46 ülkeden 420 film ile festivale yoğun katılım sağlandığını söyledi.