Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Haliliye Belediyesi tarafından Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak, farkındalık oluşturmak ve fotoğraf sanatçılarının Göbeklitepe'yi fotoğraflamaları amacıyla düzenlenen Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni, Geleneksek El Sanatları Merkezinde Başkan Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, belediye meclis üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen Göbeklitepe Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni ve fotoğraf sergisi, Geleneksek El Sanatları Merkezinde düzenlendi. Göbeklitepe'nin öneminin farkında olduklarını ve her alanda Göbeklitepe'nin tanıtımı için çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Ulusal çapta çıkmış olduğumuz bu yarışmada, 162 fotoğraf sanatçısı katıldı ve seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda ödüller sahiplerini buldu” dedi.

Davetliler, sergilenen fotoğrafları incelemesiyle başlayan ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Mehmet Canpolat, Göbeklitepe'nin önemine vurgu yaptı. Haliliye Belediyesi olarak da, Göbeklitepe'nin tanıtımına her alanda katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Canpolat, “Bu yarışma fikrini arkadaşlarla hep birlikte konuşurken sadece Şanlıurfa değil ulusal çapta olmalı dedik. Ulusal çapta çıkmış olduğumuz bu yarışmada 162 fotoğraf sanatçısı, hem Şanlıurfa hem de şehir dışında katıldı. Ulusal bazda teknik ve bilim yönden yüksek bir heyetin ve komisyonun değerlendirmesi sonucu bugün buradayız. Ödül törenini pandemi dolayısıyla bir süre erteledik. Fakat bugün açık havada ve turizm sezonunun başladığı bu günlerde ödül törenini gerçekleştirdik. Şanlıurfa sadece Göbeklitepe'den ibaret değil. Şanlıurfa aynı zamanda peygamberler ve evliyalar diyarı. Ama tüm dünyanın ilgi odağı olan Göbeklitepe'yi de zinde tutmak adına seçim öncesi söz verdiğimiz ve içerisinde minya Göbeklite'nin bulunduğu Göbeklitepe parkımızı inşa ettik. Türkiye'nin en modern parklarımızdan birini genel başkan yardımcımızın katılımı açtık. Turizme katkı olmak adına atıl durumda olan bir binamızı otele dönüştürdük. Çok kısa bir süre içerisinde otelimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bizler şehrimizdeki esnaf kardeşlerimizin gelişim ve dönüşümlerini tamamlamak adına ilimizdeki restoran ve kafelere beyaz bayrak uygulamasına başladık. Modern, hijyenik ve norm seviyesinin yüksek olduğu beyaz bayrak uygulamamız devam ediyor. Bunun yanında kuaförlere yönelik altın makas, kasaplara altın bıçak, ocak başlarına altın şiş ve fırınlara ise altın kürek uygulaması yapacağız. Böylelikle esnaf kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Tüm Türkiye'de isim yapmış vefat eden Hüseyin Büyükkırcalı adına bir özel ödül ile yarışmamızı tamamlamış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ise sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunun altını çizerek, “AK Parti belediyeciliği tamimiyle hizmete yönelik olarak çalışmaktadır. Haliliye'de ise başkanımız sosyal belediyeciliği en güzel yaşatan isimlerin arasında. Bu hususta belediye başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu yarışmada derece alan arkadaşları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen'de, Göbeklitepe'nin büyük bir miras olduğunu kaydederek, “Göbeklitepe keşfinden hemen sonra hızlı şekilde dünya turizmine açılmıştır. Bundan sonrada bize düşen tanıtım faaliyetleri başlatmak ve buna destek olmaktır. Bu güzel tanıtım faaliyetlerine de bir örnekte Haliliye Belediyemizin yaptığı bu fotoğraf yarışmasıdır. Ulusal düzeyde yapılan bu yarışmaya katılımcılar ilgi göstermişler. Çok değerli eserler ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu fotoğraf sergisini gezdik. Tüm eserleri tek tek inceledik. Bu yarışmaya katılan tüm yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Birbirinden çok farklı fotoğraflar. Ancak muhakkak ki birinci ikinci ve üçüncü seçilecek. Ama hepsi çok değerli ve ödüle layıklar. Çok farklı fotoğraflar çekilmiş ve beğeniye sunulmuş. Öte taraftan Göbeklitepe'ye yapılan bu hizmetten dolayı başkanımızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri taktim edildi.

31 Ocak 2021 tarihinde son başvurunun yapıldığı yarışmaya 162 fotoğraf sanatçısı toplam 558 fotoğrafla katıldı. Seçici kurulun incelemeleri sonunda, Ahmet Aslan birinci, Eşber Ayaydın ikinci ve Şeyhmus Çakırtaş ise yarışmanın üçüncüsü oldu. Ebrar Abacıoğlu, Ramazan Kaya, Hamdullah Ulakçı, Halil Fidan ve Abdullah Rezak Elçi'nin fotoğrafları ise mansiyon ödülü, 50 fotoğraf ise sergileme ödülünü kazandı.

Yarışma için belirlenen özel ödül kategorisinde Haliliye Belediyesi Özel Ödülünü Ayşe Yonga, Hüseyin Büyükkırcalı Özel Ödülünü Müslüm Abacıoğlu ve Doğuş Yayın Grubu Özel Ödülünü Eşber Ayaydın kazandı.

Yarışmada birincilik elde eden yarışmacıya 5 bin TL, ikincilik 3 bin TL, üçüncülük 2 bin TL kazanırken, mansiyon ödülü kazanan yarışmacıya ise bin TL verildi. Fotoğrafları sergilenen yarışmacılara ise 250 TL ve özel ödül verildi. Yarışmanın özel ödülü ise 2 bin 500 TL oldu.