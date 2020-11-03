Göbeklitepe Kültür Evi ihaleye çıktı

Haliliye'de bölgenin sosyal hayatını tamamıyla etkileyecek olan ‘Göbeklitepe Kültür Evi' projesi ihaleye çıktı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın girişimleri sonucunda ilçede hayat bulacak olan ‘Göbeklitepe Kültür Evi' projesi için gerekli hazırlıklar tamamlanarak ihalesine çıkıldı. Yüzde elli Kültür ve Turizm Bakanlığı hibesi ile hayata geçecek olan büyük proje içinde kütüphane, konferans salonu, gastronomi merkezi ve el sanatları merkezlerini de barındırıyor. 4 kat, 2 bin 900 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 4 bin metrekare toplam alana sahip olan Göbeklitepe Kültür Evi tamamlandığında bünyesinde okuma salonları, kitap kafe, kütüphane, fuaye alanları, konferans salonu, mescit, mutfak, atölyeler, sergi salonu ve sınıflar yer alacak.

Birçok ilki bünyesinde bulunduran projede gastronomi merkezi de yer alıyor. Bu merkezde kentin kadim yöresel tatlarının yanı sıra, geniş kültürlerin tatlarına dair de eğitimler verilmesi planlanırken, el sanatları merkezinde ise cam sanatı kursu, porselen sanatı ve ahşap oyma işleme kursuları gibi birçok alanda kurslar verilecek.