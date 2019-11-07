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"Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" start aldı

Şanlıurfa’da fuar turizminin gelişmesi amacıyla düzenlenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" 35 kurumun katılımıyla başladı.

Şanlıurfa'da fuar turizminin gelişmesi amacıyla düzenlenen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" 35 kurumun katılımıyla başladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği tarafından organize edilen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" start aldı. Türkiye'nin farklı illerinde 35 kurumun katılımıyla Şanlıurfa Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışı gerçekleştirildi. Fuarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, "Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından düzenlenen ilk fuarın kapılarını açtı. Fuarın ve bu tür etkinliklerin Şanlıurfa'nın turizmi ile tanıtımına katkı sağlıyor. Fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek belediye olarak fuara tam destek verdiklerini aktardı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, Göbeklitepe'nin önemine vurgu yaparak, vatandaşları 4 gün boyunca sürecek olan fuara gezmeye davet etti. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı da, vakıf olarak kendilerine ait ürünlerle fuara katıldıklarını belirterek özellikle turizmcileri fuara beklediklerini ifade etti.


4 gün boyunca sürecek olan fuarda söyleşiler, sunumlar ve yemek yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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