Göbeklitepe Kültürevi inşaatı hızla yükseliyor

Canpolat, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte geçtiğimiz aylarda temeli atılan Karşıyaka Mahallesindeki Göbeklitepe Kültürevinin inşaat çalışmalarını inceledi. İçerisinde kütüphane, gastronomi, eğitim merkezi ve konferans salonu bulunan merkezin inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Canpolat, merkez içerisinde de incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet eden Canpolat, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ile birlikte kısa bir süre önce temelini attığımız Göbeklitepe Kültürevinin çalışmalarını inceledik. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız ilerliyor. En kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İçerisinde konferans salonu, kütüphane, meslek edindirme ofislerinin, gastronomi ofislerinin bulunduğu Göbeklitepe Kültürevini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Durmadan, yorulmadan Haliliye Belediyesi olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe Kültürevi planında, 150 kişilik kütüphane, gastronomi eğitimleri için 6 adet atölye, meslek edindirme kursları kapsamında 8 adet atölye, 152 kişilik konferans salonu ile fuaye alanı yer alıyor.