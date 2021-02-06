Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal bloğun sırrı çözülemedi

Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş üzerinde Göktürk alfabesiyle, "Gök yüzüne bak ayı gör" yazılı metal bloğun sırrı çözülmedi. Kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini öğrenilmeyen metal bloğun bulunduğu alanda jandarmanın nöbeti devam ediyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok mahalle sakinleri tarafından bulunması üzerine jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi. Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor.

Köy sakinlerinden Murat Kaçar, meraklı bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, yetkililerin duruma el atarak bir açıklama yapmasını istediklerini söyledi.

Köylülerden Mehmet Kaçar ise dün itibariyle buradaki bekleyişlerinin devam ettiğini metal bloğun ne olduğunu bir an önce öğrenmek istediklerini ifade etti.

Öte yandan bölgede nöbet tutan jandarma ekipleri korona virüs kurallarını ihlal ederek metal blok çevresinde toplanan kalabalığı dağıttı.