Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli metal blok ortadan kayboldu

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa yerleştirilmiş halde bulunan metal blok kaldırıldı. Blokun kim ya da kimler tarafından kaldırıldığı henüz bilinmiyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevap bulamadı. Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.