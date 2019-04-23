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Göbeklitepe'de çocuk orkestrasından senfoni konseri

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınan Göbeklitepe’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası tarafından çocuklara özel konser verildi.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası tarafından çocuklara özel konser verildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğuş Yayın Grubu işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi ören yerinde konser etkinliği düzenlendi. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Dr. Rengim Gökmen'in yaptığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserine Göbeklitepe Amfi Tiyatro ev sahipliği yaptı. Çocukların ve ziyaretçilerin ilgiyle izlediği konserde orkestra üyesi 44 çocuk, Mozart ve Beethoven'den eserler icra etti. Yaklaşık bir saat süren konserde çocuklar zaman zaman eserlere eşlik etti.

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