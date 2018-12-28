Göbeklitepe'de resmi açılış için son hazırlıklar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe yılı' ilan etmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe ören yerinde resmi açılış için yürütülen hazırlıkları inceledi.

Şanlıurfa'da bulunan ve dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin resmi açılışı için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe yılı' ilan edilmesi üzerine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız başkanlığındaki heyet, Göbeklitepe'ye gelip, incelemelerde bulundu. Yıldız ile beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen resmi açılış için son hazırlıkları gözden geçirdi.

"İnsanlık tarihinin başlangıç noktalarını görmek üzere tüm insanları davet ediyorum"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 2019 yılının ‘Göbeklitepe yılı' olarak ilan edilmesinin Şanlıurfa'da büyük sevinçle karşılandığını aktararak, "Cumhurbaşkanımız hafta içerisinde 2019 yılını ‘Göbeklitepe yılı' olarak ilan etti. Bu ilanı yaptıktan sonra bizler de bugün il teşkilatımız ile büyükşehir belediye başkan adayımız ile birlikte çalışmaları yerinde görmek üzere alana geldik. Biz Şanlıurfa olarak buna hazırız. Tüm dünya insanlarına buradan sesleniyoruz. 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Göbeklitepe'ye gelip gezmelerini, görmelerini bekliyoruz. İl olarak turizm şehri, kültür şehri, Mezopotamya'dayız. İnsanlık tarihinin başlangıç noktalarını görmek üzere tüm insanları davet ediyorum. Altyapımız, her şeyimiz hazır durumdadır. İlgili kurumlarımızda da bir araya gelip gerekli tüm tedbirleri hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Bugün de buraya gezdiğimiz zaman, alan olarak hazır olduğumuzu gördük. Bir takım düzenlemeler gerektiği kanaatindeyiz. En kısa sürede hazırlayıp tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, resmi programları dahilinde uygun bir zaman dilimi içerisinde bunu bize bildirecek, bize bilgi geldiği zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.

"Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşanacak"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise "Türkiye'deki tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Burası tarihin başlangıç noktası, burası tarihin sıfır noktası. 12 bin yıl öncesine gidiyoruz. Tarihi ve medeniyeti anlamak istiyorsak, bu sıfır noktadan başlamamız gerekir. Ben burada Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir tarihi konuya dikkat çekerek 2019 yılını turizmde ‘Göbeklitepe yılı' ilan etmiştir. Şanlıurfalı hemşehrilerimiz için de şunu ifade edebilirim ki bu bir turizm patlamasına neden olacak. Tüm STK'larımızla, kamu kurumlarımızla siyasetçilerimizle, halkımızla buna hazır hale geliyoruz . Göbeklitepe'nin bu turizm hakkında hazır olduğunu açılışa da hazır olduğunu arkadaşlar bize bildirdiler. Urfa milletimiz için, insanlık için hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.