Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda sergilenecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 dikili taşın kopyası, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. özellikle ulusal ve uluslararası alanda Göbeklitepe'yi tanıtmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de giren Göbeklitepe'yi temsilen, T formlu P18 dikili taşının yarı oranında küçültülmüş kopyası kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin bir araya geldiği Dünya Kupası'nda Göbeklitepe'nin tanıtılması, Şanlıurfa turizmi için yapılan en önemli katkılardan biri olacaktır" ifadelerine yer verildi.