Göbeklitepe'ye otobüs seferleri başlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Müzesi önünden Göbeklitepe'ye sefer başlatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe adeta Şanlıurfa'nın simgesi haline geldi. Bu kapsamda Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da hız kazandı. Şanlıurfa İl genelinde bulunan birçok otobüs durağında ve Urfa kart'lara Göbeklitepe tarihinin yer aldığı yeni düzenleme çalışmaları ve durak giydirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi bu uygulama ile Göbeklitepe tarihi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca Göbeklitepe Bölgesine ulaşım sağlayan 100 Nolu Göbeklitepe Hattının sefer sayılarının artırılmasının ardından bayram öncesi Şanlıurfa'yı ziyarete gelen vatandaşların tarihin sıfır noktasına ulaşımını kolaylaştırmak adına otobüs hattının ilk hareket noktasını Şanlıurfa Müzesi olarak düzenledi. 1 Haziran itibariyle hayata geçecek olan düzenlemeyle vatandaşlar Şanlıurfa Müzesini ziyaretlerinin ardından vakit kaybetmeden Göbeklitepe'ye gidebilecekler. Ücretlendirme ise tam bilet 5 tl, öğretmen 4 tl ve öğrenci ise 3 tl olarak belirlendi.