İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göbeklitepe'ye otobüs seferleri başlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Müzesi önünden Göbeklitepe’ye sefer başlatıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Müzesi önünden Göbeklitepe'ye sefer başlatıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen en eski tapınağı Göbeklitepe adeta Şanlıurfa'nın simgesi haline geldi. Bu kapsamda Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları da hız kazandı. Şanlıurfa İl genelinde bulunan birçok otobüs durağında ve Urfa kart'lara Göbeklitepe tarihinin yer aldığı yeni düzenleme çalışmaları ve durak giydirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi bu uygulama ile Göbeklitepe tarihi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Ayrıca Göbeklitepe Bölgesine ulaşım sağlayan 100 Nolu Göbeklitepe Hattının sefer sayılarının artırılmasının ardından bayram öncesi Şanlıurfa'yı ziyarete gelen vatandaşların tarihin sıfır noktasına ulaşımını kolaylaştırmak adına otobüs hattının ilk hareket noktasını Şanlıurfa Müzesi olarak düzenledi. 1 Haziran itibariyle hayata geçecek olan düzenlemeyle vatandaşlar Şanlıurfa Müzesini ziyaretlerinin ardından vakit kaybetmeden Göbeklitepe'ye gidebilecekler. Ücretlendirme ise tam bilet 5 tl, öğretmen 4 tl ve öğrenci ise 3 tl olarak belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.