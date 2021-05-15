Gönüllü palyaçolar kırsaldaki çocuklara bayram sürprizi yaptı

Şanlıurfa'da gönüllülerden oluşan bir grup genç, giydikleri palyaço kıyafetleriyle yollara düşüp kırsalda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Şanlıurfa'da gönüllü olarak palyaçoluk yapan bir grup genç, kırsalda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaparak çeşitli oyuncaklar dağıttı. Araçlarla Eyyübiye ilçesine bağlı çok sayıda kırsal mahalleye giden palyaçolar, çocuklarla buluştu. Mahalle meydanında çeşitli gösteriler düzenleyen palyaçolara çocuklarda eşlik etti. Çeşitli oyunlar oynayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Oyunların sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.